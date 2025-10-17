Accoltellato a Ostia durante lite per droga muore 19enne
Un ragazzo di origini cilene tira fuori il suo coltello. Simone viene colpito alla gamba tre volte. Un fendente gli rescinde l'arteria femorale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
È morto Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni accoltellato a Ostia, in via Antonio Forni. Lì, in una delle strade dello spaccio, nella serata di mercoledì 15 ottobre, la vittima era stata colpita alla gamba da almeno due fendenti che gli hanno lacerato l'arteria fe
Ostia, è morto il 19enne accoltellato in via Antonio Forni: indagini in corso sull'aggressione
Ostia, lite finisce in tragedia: morto il ragazzo accoltellato in strada - Una lite esplosa nel cuore di Ostia si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Scrive notizie.it
Accoltellato durante lite per droga, grave un 19enne - Centrato alla coscia destra è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Grassi e poi trasferito al ... Riporta ansa.it
È morto il giovane 19enne accoltellato a Ostia durante una rissa - Dalle prime indagini su quanto accaduto sembra che fosse stato coinvolto in una rissa per motivi di droga. Riporta corrierenazionale.it