Accoltellato a Ostia durante lite per droga muore 19enne

Imolaoggi.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di origini cilene tira fuori il suo coltello. Simone viene colpito alla gamba tre volte. Un fendente gli rescinde l'arteria femorale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

accoltellato a ostia durante lite per droga muore 19enne

© Imolaoggi.it - Accoltellato a Ostia durante lite per droga, muore 19enne

Approfondisci con queste news

accoltellato ostia durante liteOstia, lite finisce in tragedia: morto il ragazzo accoltellato in strada - Una lite esplosa nel cuore di Ostia si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Scrive notizie.it

accoltellato ostia durante liteAccoltellato durante lite per droga, grave un 19enne - Centrato alla coscia destra è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Grassi e poi trasferito al ... Riporta ansa.it

accoltellato ostia durante liteÈ morto il giovane 19enne accoltellato a Ostia durante una rissa -  Dalle prime indagini su quanto accaduto sembra che fosse stato coinvolto in una rissa per motivi di droga. Riporta corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Ostia Durante Lite