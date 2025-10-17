Accertamenti conclusi l' Arpa conferma | Nessuna anomalia nell' aria del liceo Marconi

Conclusi gli esami sui campioni d'aria prelevati al liceo statale "Marconi": gli accertamenti "non hanno evidenziato concentrazioni anomale o alterazioni nella composizione dell’aria campionata". La conferma ufficiale arriva dall'Arpa Abruzzo. Confermato, dunque, quanto emerso dai risultati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

