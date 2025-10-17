Accadde oggi | 17 ottobre nasce Salvo Pompeo Rosario D’Acquisto

Fremondoweb.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane carabiniere si fece fucilare per salvare ventidue civili innocenti Il 17 ottobre 1920 nacque a Napoli Salvo Pompeo Rosario D’Acquisto, il carabiniere salvatore di ventidue civili innocenti, a soli 23 anni. Si arruolò giovanissimo come volontario il 15 agosto 1939.Il 22 settembre del . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 17 ottobre nasce salvo pompeo rosario d8217acquisto

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 17 ottobre, nasce Salvo Pompeo Rosario D’Acquisto

Altri contenuti sullo stesso argomento

accadde oggi 17 ottobre17 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Sant’Ignazio di Antiochia (Vescovo e Martire) Proverbio del giorno: Quando l’autunno è mite, l’inverno arrugginisce la vite. Lo riporta veronasera.it

Il buongiorno di Ok!News24. Oggi, 17 ottobre 2025 - Alluvione in Piemonte e Val d'Aosta (24 anni fa). Secondo msn.com

accadde oggi 17 ottobreAccadde oggi: 13 ottobre, la nascita della Coca Cola - Oggi è il compleanno della Coca Cola, bevanda amatissima da grandi e bambini, inventata dal farmacista americano Stith Pemberton qualche mese prima, come medicinale contro il mal di testa. Lo riporta fremondoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Accadde Oggi 17 Ottobre