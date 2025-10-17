Aca spa premiata fra le 94 imprese più sostenibili d' Italia nella 66esima edizione di Industria Felix

Aca spa è stata premiata fra le 94 imprese più sostenibili d'Italia nell'ambito della 66esima edizione di Industria Felix - L'Italia sostenibile che compete, svoltasi a Roma. Un riconoscimento prestigioso, per cui Federmanager Abruzzo e Molise esprime grande soddisfazione.Tra i protagonisti del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

