Abusi il Vaticano contro la Cei | ma i vescovi contestano i numeri

La Pontificia commissione per la tutela dei minori: “In Italia resistenza culturale ad affrontare questa piaga”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Abusi, il Vaticano contro la Cei: ma i vescovi contestano i numeri

Vaticano: in Italia resistenza nell’affrontare gli abusi https://ilsole24ore.com/art/vaticano-italia-resistenza-nell-affrontare-abusi-AH1JJvCD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760635245… - X Vai su X

#Vaticano. Il nuovo rapporto della Pontificia Commissione per la #Tutela dei #Minori denuncia una “resistenza nell’affrontare gli abusi” in Italia. Critiche alla #CEI sul livello di collaborazione offerto dalle diocesi del nostro Paese. #Tg1 Enrico Bona - facebook.com Vai su Facebook

Abusi: mons. Baturi (Cei), “la formazione resta un impegno rigoroso e costante” - 755 partecipanti, tra cui operatori pastorali, sacerdoti, religiosi, educatori e membri di asso ... Riporta agensir.it

"Resistenza culturale" sugli abusi nella chiesa in Italia. Moltissime diocesi non collaborano col Vaticano - Su 226 diocesi appena 81 hanno risposto al questionario della Pontificia Commissione per la tutela dei minori: "I tabù culturali possono rendere ... Riporta huffingtonpost.it

Pedofilia, il Vaticano striglia i vescovi italiani, maglia nera nella lotta agli abusi, il tema è ancora tabù - Qualche passo in avanti per punire i preti pedofili e tutelare le vittime i vescovi italiani lo hanno pure fatto, ma ... Come scrive msn.com