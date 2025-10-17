Abolire la Cartabia ovazione degli avvocati

Laverita.info | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, ha aperto il congresso della categoria bollando la riforma licenziata dal governo Draghi come «la peggiore: ha snaturato il rito civile». L’attacco: «Introdotte norme spaventose nel processo penale». 🔗 Leggi su Laverita.info

abolire la cartabia ovazione degli avvocati

© Laverita.info - «Abolire la Cartabia», ovazione degli avvocati

