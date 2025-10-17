Abodi | Pirateria? Anche mio figlio ha sbagliato ma gli ho spiegato che è un reato

Una battaglia a cui il ministro Abodi è molto legato, quella relativa al contrasto alla pirateria digitale. Il famoso pezzotto è ormai dilagato da anni e i danni che produce all’economia sportiva sono ingenti. A ricordarlo, il Ministro dello Sport, intervenuto a Sky Tg24 Live in occasione della presentazione della quarta edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico rivolto agli studenti tra gli 8 e i 18 anni. Le parole di Abodi. «Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare un biglietto illegalmente o ricorrere alla pirateria significa dare un aiuto all’economia criminale. Chi lo fa diventa complice di un reato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Abodi: «Pirateria? Anche mio figlio ha sbagliato, ma gli ho spiegato che è un reato»

