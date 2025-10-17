Abodi | Otto mesi per fare ciò che non si è fatto in 33 anni L’allarme del ministro su Bagnoli e lo stadio Maradona
«Otto mesi per fare ciò che non si è fatto in 33 anni». Le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi risuonano come un ultimatum per Bagnoli e, indirettamente, per Napoli. Il conto alla rovescia verso l'America's Cup 2027 è già iniziato, e la città partenopea dovrà dimostrare di saper trasformare le promesse in risultati concreti. Durante un intervento al Circolo Ilva di Bagnoli, il ministro ha ribadito la centralità del progetto: «Una sfida enorme. Dobbiamo correre perché, a partire dalla primavera 2026, i team arriveranno proprio qui per realizzare il loro quartier generale.
