Abodi | Otto mesi per fare ciò che non si è fatto in 33 anni L’allarme del ministro su Bagnoli e lo stadio Maradona

Napolipiu.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> «Otto mesi per fare ciò che non si è fatto in 33 anni». Le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi risuonano come un ultimatum per Bagnoli e, indirettamente, per Napoli. Il conto alla rovescia verso l’America’s Cup 2027 è già iniziato, e la città partenopea dovrà dimostrare di saper trasformare le promesse in risultati concreti. Durante un intervento al Circolo Ilva di Bagnoli, il ministro ha ribadito la centralità del progetto: «Una sfida enorme. Dobbiamo correre perché, a partire dalla primavera 2026, i team arriveranno proprio qui per realizzare il loro quartier generale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

abodi otto mesi per fare ci242 che non si 232 fatto in 33 anni l8217allarme del ministro su bagnoli e lo stadio maradona

© Napolipiu.com - Abodi: «Otto mesi per fare ciò che non si è fatto in 33 anni». L’allarme del ministro su Bagnoli e lo stadio Maradona

Leggi anche questi approfondimenti

Abodi 'partite serie A all'estero? fare scelte utili al calcio' - E si misuri sempre con la necessità di confermare il consenso che si manifesta con la presenza del ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Abodi Otto Mesi Fare