Abitudini quotidiane che falsano gli esami | come evitarle
Un referto “sballato” può cambiare la nostra giornata, e a volte la terapia. Spesso non è la malattia a confondere le carte, ma abitudini comuni che interferiscono con esami e test. Qui spieghiamo, in modo pratico e documentato, quali gesti quotidiani rischiano di falsare i risultati e come evitarli, perché la prevenzione inizia anche da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono - Dal bagel con i semi di papavero, all'uso degli assorbenti e a quello delle salviette umidificate, fino al farsi le unghie, possono alterare gli esiti ... msn.com scrive