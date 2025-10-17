Abc il piano passa in commissione senza Lega e con FI astenuta

Latinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega che si defila; Forza Italia che c’è, ma si astiene. E il nuovo progetto dell’Azienda per i beni comuni di Latina per la gestione dei rifiuti passa in commissione Ambiente per il minimo necessario: 6 voti a favore, da FdI, Lista Celentano e Noi moderati. Poi, 1 astenuto (FI) e 3 contrari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

abc piano passa commissioneNuovo progetto Abc: nuove tensioni in maggioranza, il voto in commissione atteso per domani - Non si placano le tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra di Latina su Abc, mentre il nuovo progetto aziendale sta per essere approvato in commissione, giovedì, alla quarta seduta di ... Riporta latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Abc Piano Passa Commissione