Abc il piano passa in commissione senza Lega e con FI astenuta
La Lega che si defila; Forza Italia che c’è, ma si astiene. E il nuovo progetto dell’Azienda per i beni comuni di Latina per la gestione dei rifiuti passa in commissione Ambiente per il minimo necessario: 6 voti a favore, da FdI, Lista Celentano e Noi moderati. Poi, 1 astenuto (FI) e 3 contrari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
