Abbiate pietà è l’età ma tengo duro | Paolo Del Debbio si dimentica di dover condurre Dritto e Rovescio La gaffe a 4 di Sera
La puntata di “4 di Sera”, in onda giovedì 16 ottobre su Rete 4, si chiude con una gaffe di Paolo Del Debbio. La fine della settimana si avvicina e la stanchezza si fa sentire anche per il conduttore, il quale in chiusura di trasmissione si dimentica che per lui gli impegni non sono ancora finiti e che subito dopo deve tornare davanti alle telecamere per l’appuntamento con “Dritto e Rovescio”. Rientrando dall’ultimo collegamento di “4 di Sera” si vede chiaramente Del Debbio che con il labiale chiede all’assistente di studio: “Ma dopo chi c’è? Dopo?”, e il collega risponde: “Dritto!”. Solo a quel punto il padrone di casa realizza e rientra in sé stupendosi per la gaffe: “Ah già, oddio come son messo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Chi c'è dopo di me? Ah già, ci sono io con Dritto e Rovescio. Abbiate pietà, è l'età che avanza" - X Vai su X
