Abbiate pietà è l'età ma tengo duro | Paolo Del Debbio si dimentica di dover condurre Dritto e Rovescio La gaffe a 4 di Sera

Ilfattoquotidiano.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di “4 di Sera”, in onda giovedì 16 ottobre su Rete 4, si chiude con una gaffe di Paolo Del Debbio. La fine della settimana si avvicina e la stanchezza si fa sentire anche per il conduttore, il quale in chiusura di trasmissione si dimentica che per lui gli impegni non sono ancora finiti e che subito dopo deve tornare davanti alle telecamere per l’appuntamento con “Dritto e Rovescio”. Rientrando dall’ultimo collegamento di “4 di Sera” si vede chiaramente Del Debbio che con il labiale chiede all’assistente di studio: “Ma dopo chi c’è? Dopo?”, e il collega risponde: “Dritto!”. Solo a quel punto il padrone di casa realizza e rientra in sé stupendosi per la gaffe: “Ah già, oddio come son messo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Abbiate pietà, è l'età ma tengo duro": Paolo Del Debbio si dimentica di dover condurre "Dritto e Rovescio". La gaffe a "4 di Sera"

