Abbiamo fallito ancora una volta | non siamo stati capaci di salvare Pamela Genini

La violenza di Gianluca Soncin, in carcere a San Vittore, è la stessa di quei 100 uomini che, ogni anno, uccidono donne mettendo in atto le stesse dinamiche che leggiamo nella cronaca di questo ennesimo femminicidio. Oltre ai femminicidi c’è la violenza sommersa, quella che rilevano le indagini Istat e i Centri antiviolenza che accolgono migliaia di donne. Se una donna su tre, ha subito almeno un episodio di violenza nel corso della propria vita, si può affermare che un uomo su tre ha commesso almeno un atto di violenza nei confronti di una donna. Uno su tre. La sera del 15 ottobre, Gianluca Soncin ha assassinato Pamela Genini, dopo averle fatto violenza per 600 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Abbiamo fallito ancora una volta: non siamo stati capaci di salvare Pamela Genini

