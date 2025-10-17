Abbandonano decine di sacchi di rifiuti in strada beccati furbetti

Colti sul fatto grazie all’aiuto tecnologia. La lotta contro l’abbandono dei rifiuti del comune di Cesano Maderno prosegue a ritmo serrato e nei giorni scorsi, due furbetti sono stati beccati ad abbandonare i rifiuti sul territorio cittadino.La tecnologia in aiutoPer cercare di stanare i continui. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#intanto Giornalisti abbandonano il Pentagono: protesta contro le nuove regole stampa - facebook.com Vai su Facebook

Abbandonano i rifiuti in strada, si beccano la sanzione più dura di sempre - Una coppia scoperta grazie alle telecamere: multe salatissime e patente sospesa. Riporta ecoblog.it

Undici sacchi abbandonati in strada: incastrato dalle fototrappole il “furbetto dei rifiuti” - Cesano Maderno – Undici sacchi di immondizia scaricati dall’auto e lasciati sul ciglio della strada, nel buio di un venerdì sera. Scrive mbnews.it

Marginone, abbandona rifiuti al campo sportivo: sorpresa e denunciata la responsabile - È stata identificata e denunciata all’Autorità Giudiziaria la donna che, nei giorni scorsi, ha abbandonato numerosi sacchi di rifiuti nel parcheggio del ... Da gonews.it