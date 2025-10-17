Abbadini e Barzasi Bergamo si gioca due assi ai Mondiali in Indonesia
GINNASTICA ARTISTICA. Da domenica 19 ottobre, a Giacarta, è in programma la kermesse iridata: esordio della giovane Chiara, classe 2007, in gara alla trave e alle parallele. Per Yumin sbarra e cavallo con maniglie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Scopri altri approfondimenti
Il 24enne di Ranica sarà alla guida della squadra maschile, mentre la 17enne di Songavazzo farà il proprio esordio iridato. #abbadini #barzasi #ginnasticartistica #mondiali #gymnastic - facebook.com Vai su Facebook
Abbadini e Barzasi, Bergamo si gioca due assi ai Mondiali in Indonesia - Da domenica 19 ottobre, a Giacarta esordio della giovane Chiara Abbadini, classe 2007. Lo riporta ecodibergamo.it
Assoluti in Sardegna, Bergamo schiera il tridente con Abbadini, Barzasi e Agosti - Elena (Cagliari), in pedana gli Assoluti a meno di un mese dai Mondiali in Indonesia. Si legge su ecodibergamo.it