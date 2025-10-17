Abbadini e Barzasi Bergamo si gioca due assi ai Mondiali in Indonesia

GINNASTICA ARTISTICA. Da domenica 19 ottobre, a Giacarta, è in programma la kermesse iridata: esordio della giovane Chiara, classe 2007, in gara alla trave e alle parallele. Per Yumin sbarra e cavallo con maniglie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Da domenica 19 ottobre, a Giacarta esordio della giovane Chiara Abbadini, classe 2007.

