Abandoned | la spiegazione del finale del film

Diretto dal regista esordiente Spencer Squire, Abandoned (anche noto come La fattoria maledetta ) è un film horror psicologico del 2022. La storia ruota attorno a una giovane coppia, Sara ( Emma Roberts ) e Alex ( John Gallagher Jr. ), che si trasferisce in una fattoria isolata insieme al loro bambino Liam. Sono originari della città, ma Sara ha avuto difficoltà dopo la nascita di Liam, quindi Alex ha pensato che un cambiamento di ambiente avrebbe fatto bene a entrambi. Ma dopo essere arrivati nella loro nuova casa, la famiglia scopre il suo tragico passato e decide comunque di stabilirvisi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it