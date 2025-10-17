A2a presenta il bilancio di sostenibilità territoriale di Milano nel 2024 valore generato sale a 1,5 miliardi +24%

(Adnkronos) – A2a conferma anche nel 2024 il proprio impegno per la transizione ecologica con 1,5 miliardi di euro di valore economico distribuito nella Città metropolitana di Milano, in aumento del 24% rispetto all'anno precedente; di questi, oltre 1 miliardo di euro è stato destinato a più di 800 fornitori, oltre la metà composta da .

