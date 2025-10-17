A2a presenta il bilancio di sostenibilità territoriale di Milano nel 2024 valore generato sale a 1,5 miliardi +24%
(Adnkronos) – A2a conferma anche nel 2024 il proprio impegno per la transizione ecologica con 1,5 miliardi di euro di valore economico distribuito nella Città metropolitana di Milano, in aumento del 24% rispetto all’anno precedente; di questi, oltre 1 miliardo di euro è stato destinato a più di 800 fornitori, oltre la metà composta da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
IL GOVERNO PRESENTA LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO La Manovra 2026 prende forma. Il governo ha inviato a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, che contiene lo scheletro della prossima legge di Bilancio. La maggioranza però sta ancora - facebook.com Vai su Facebook
#Energierinnovabili, #Iren presenta in Commissioni Prima e Servizi pubblici locali a #Torino bilancio e nuovi investimenti - X Vai su X
A2A presenta il bilancio di sostenibilità di Bergamo: generati 270 milioni di valore per il territorio - A2A, la società multiservizi italiana, quotata alla Borsa di Milano, che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città, lo scorso anno ha generato valore sul ... Lo riporta bergamonews.it
A2A: presentato il settimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Piemonte - È stata presentata oggi da Fulvio Roncari, presidente e amministratore delegato di A2A Ambiente, la settima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Piemonte, che ... Scrive borsaitaliana.it
A2A, presentato il secondo bilancio di sostenibilità territoriale della Liguria - È stata presentata oggi da Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica, Società del Gruppo A2A, la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Liguria, che ... Secondo borsaitaliana.it