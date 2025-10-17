A voce alta | parole e pensieri sulla Palestina al Circolo Belleri

Una discussione collettiva che prenderà spunto dal libro "Vittime perfette" di Mohammed El-Kurd e si allargherà al presente, alle domande e alle contraddizioni del nostro tempo.Giovedì 17 ottobre alle ore 18,30, il Circolo Belleri di corso Vittorio Emanuele ospiterà l’incontro "A voce alta", un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Corso di Lettura ad Alta Voce A cura di Michele Marinini Dal 25 ottobre 2025 Biblioteca Civica di Gorlago Ogni sabato pomeriggio alle 15 7 incontri da 2 ore Per adulti Partecipazione gratuita Info: https://bergamo.cosedafare.net/eventi/spett - facebook.com Vai su Facebook

Caso Salis, Giuseppe Cruciani lo dice a voce alta: «Questo è il doppiopesismo, questa è l'ipocrisia: per una vita ci hanno fatto una testa così, che non bisogna scappare dai processi, ma per la Salis è tutto cambiato… https://facebook.com/reel/1113303047680 - X Vai su X

"A voce alta": parole e pensieri sulla Palestina al Circolo Belleri - Una discussione collettiva che prenderà spunto dal libro "Vittime perfette" di Mohammed El- Come scrive ilpiacenza.it

Ospedale Bambino Gesù e Figc “Ad Alta Voce” per la salute mentale - Nella Giornata mondiale, lanciata la campagna della Federazione, realizzata con la collaborazione della Divisione Calcio paralimpico e sperimentale della Figc e dell’Ospedale pediatrico ... Segnala romasette.it

Italia, Giornata Mondiale della Salute Mentale: la FIGC lancia la campagna “Ad Alta Voce” - Le parole di Gravina Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, istituita nel 1992 e ... Lo riporta calcionews24.com