A Villa Erba torna Comocrea Textile Design Show
Si terrà il 20 e 21 ottobre 2025 la 75ª edizione di Comocrea Textile Design Show, in programma presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio (CO) – Ala Lario.L'evento, punto di riferimento internazionale per il disegno tessile, conferma ancora una volta la.
