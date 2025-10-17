A Villa Erba torna Comocrea Textile Design Show
Si terrà il 20 e 21 ottobre 2025 la 75ª edizione di Comocrea Textile Design Show, in programma presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio (CO) – Ala Lario.L’evento, punto di riferimento internazionale per il disegno tessile, conferma ancora una volta la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
