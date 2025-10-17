A Villa Erba i ComoLake Awards 2025 premiano imprese e startup

Una serata di riconoscimenti e visioni ha illuminato Villa Erba il 16 ottobre, celebrando l’innovazione che produce risultati misurabili e responsabilità concreta. In scena i Digital innovation forum – Comolake Awards 2025, organizzati da Micromegas Comunicazione, con progetti capaci di parlare al Paese che cambia. Un gala che mette in fila etica, impatto e replicabilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Villa Erba i ComoLake Awards 2025 premiano imprese e startup

Contenuti che potrebbero interessarti

Dal 14 al 17 ottobre Villa Erba a Cernobbio si è trasformata nel cuore pulsante dell’innovazione digitale con ComoLake 2025 – , promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS Un grande momento di confronto tr - facebook.com Vai su Facebook

Comolake 2025: premi Nobel, imprese e istituzioni a Cernobbio per il futuro del digitale Quattro giornate di confronto a Villa Erba per definire il ruolo strategico dell'Italia e dell'Europa nelle sfide della trasformazione digitale https://gdc.ancidigitale.it/comol - X Vai su X

Comolake Awards 2025, assegnate targhe e premi speciali ad aziende e startup - Si è svolta ieri sera, 16 ottobre, a Villa Erba, la cerimonia di consegna dei 'Digital innovation forum – Comolake awards 2025', organizzati da Micromegas comunicazione. Lo riporta msn.com

Cernobbio, torna ComoLake a Villa Erba: al via l’edizione 2025 del Digital Innovation Forum - Villa Erba a Cernobbio torna ad ospitare ComoLake, il Digital Innovation Forum, piattaforma di incontro tra istituzioni, ... espansionetv.it scrive

Femminicidio Pamela Genini, nell’auto di Soncin trovati psicofarmaci e un secondo coltello. La vittima all’ex: “Questo è matto” - Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcerecon l’accusa di omicidio ag ... ilfattoquotidiano.it scrive