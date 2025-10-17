A Venaria arriva Lo Schiaccianoci l' International Classical Ballet of Ukraine sul palco del Teatro Concordia
Il 20 novembre l’International Classical Ballet of Ukraine porta in scena uno dei capolavori assoluti del balletto classico, con le sue atmosfere fiabesche e le meravigliose melodie di Tchaikovsky.L’intramontabile capolavoro di Pyotr Ilyich Tchaikovsky sarà presto a Venaria Reale. Giovedì 20. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Giuseppe Giacobazzi torna a far ridere tutta Venaria! Con il suo nuovo spettacolo “Osteria Giacobazzi”, l’umorismo tagliente e sincero di uno dei comici più amati d’Italia arriva al Teatro della Concordia Venerdì 17 Ottobre 2025 – ore 21:00 VENARIA - facebook.com Vai su Facebook
