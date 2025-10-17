A Venaria arriva Lo Schiaccianoci l' International Classical Ballet of Ukraine sul palco del Teatro Concordia

Il 20 novembre l’International Classical Ballet of Ukraine porta in scena uno dei capolavori assoluti del balletto classico, con le sue atmosfere fiabesche e le meravigliose melodie di Tchaikovsky.L’intramontabile capolavoro di Pyotr Ilyich Tchaikovsky sarà presto a Venaria Reale. Giovedì 20. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

