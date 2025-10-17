A Udine tornano in piazza i sapori dell’autunno | arrivano le castagne e la Ribolla
L’autunno arriva ufficialmente anche in piazza Primo Maggio: al Chiosco Love Street Food, come ormai da tradizione da qualche anno a questa parte, propone le immancabili castagne, servite calde tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00, e la domenica anche a pranzo, dalle 12.00 alle 15.00. Una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
