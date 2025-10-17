A Treviglio è già Natale operai al lavoro per montare le luminarie in città

Treviglio. Nonostante le temperature ancora miti nel capoluogo della Bassa già si respira aria di Natale. Nella mattinata di giovedì 16 ottobre luci e addobbi natalizi sono spuntati nelle in diverse vie del centro storico e lungo la circonvallazione interna della città, diramazioni comprese.         La centralissima via Roma è stata tra le prime arterie che afferiscono al centro storico ad essere stata completata, così come anche via Galliari, piazza Insurrezione e viale Cesare Battisti. Attualmente gli operai sono al lavoro per allestire le vie mancanti.      . 🔗 Leggi su Bergamonews.it

