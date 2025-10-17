Treviglio. Nonostante le temperature ancora miti nel capoluogo della Bassa già si respira aria di Natale. Nella mattinata di giovedì 16 ottobre luci e addobbi natalizi sono spuntati nelle in diverse vie del centro storico e lungo la circonvallazione interna della città, diramazioni comprese. La centralissima via Roma è stata tra le prime arterie che afferiscono al centro storico ad essere stata completata, così come anche via Galliari, piazza Insurrezione e viale Cesare Battisti. Attualmente gli operai sono al lavoro per allestire le vie mancanti. . 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A Treviglio è già Natale, operai al lavoro per montare le luminarie in città