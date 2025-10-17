A Terranova Sappo Minulio installato un nuovo ATM Postamat di nuova generazione

Reggiotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ ufficio postale di Terranova Sappo Minulio, in piazza XXIV Maggio, è stato installato un nuovo ATM Postamat dotato monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

