A Terranova Sappo Minulio installato un nuovo ATM Postamat di nuova generazione
Nell’ ufficio postale di Terranova Sappo Minulio, in piazza XXIV Maggio, è stato installato un nuovo ATM Postamat dotato monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
