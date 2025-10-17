A TeatroAperto – l’altra stagione del Teatro delle Arti
Pensato come “l’altra stagione”, A Teatro Aperto nasce per raccontare il presente con occhi diversi, intrecciando teatro, letteratura, danza, musica e dialogo civile. È un programma che vive di contaminazioni e di partecipazione, che accoglie sul palco giovani compagnie, autori e artisti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
