A TeatroAperto – l’altra stagione del Teatro delle Arti

17 ott 2025

Pensato come “l’altra stagione”, A Teatro Aperto nasce per raccontare il presente con occhi diversi, intrecciando teatro, letteratura, danza, musica e dialogo civile. È un programma che vive di contaminazioni e di partecipazione, che accoglie sul palco giovani compagnie, autori e artisti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

