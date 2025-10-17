A spasso con crack cocaina metadone coltello e documenti di altri

Un 51enne originario dell'Ecuador è stato arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio di droga ai fini di spaccio. Gli agenti del commissariato di Cornigliano, prima dell’alba di venerdì, l'hanno fermato per un controllo in via Reti. Crack e cocainaL'uomo è stato trovato in possesso di cinque. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

