A Shangai diagnosi mediche in metropolitana Ci stiamo ammalando di sanità artificiale?

Come ho scritto nell’ultimo mio articolo e sull’ultimo mio libro Una partita a scacchi, in uscita a giorni in tutte le librerie e su tutte le piattaforme online, l’Intelligenza Artificiale sbaglia e sbaglia parecchio rispondendo alle domande seppur precise e circostanziate. Non può sapere tutto, come l’uomo che ne ha scritto gli algoritmi a cui si ispira, in particolare se le domande sono tecnicamente difficili. In fondo viviamo in un mondo di immagine, di finzione avanzata, di spersonalizzazione, in cui l’Intelligenza Artificiale trova spazio e diviene, anche in sanità, partecipe della nostra salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

