A Roma l' evento immersivo alla scoperta della Casa del Futuro e dell' energia da fonti rinnovabili
Il tour itinerante ideato e organizzato da Plenitude torna a Roma. I visitatori potranno vivere un'esperienza immersiva attraverso la realtà virtuale per scoprire quali sono i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici. L'esperienza immersiva al Flagship Store di Viale Europa, 67Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
