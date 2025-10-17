A Riccione riparte il corso di autodifesa femminile | al via l’edizione autunnale per 25 donne
Giovedì pomeriggio (16 ottobre), presso la residenza comunale di Riccione, si è svolta la presentazione dell’edizione autunnale del corso di autodifesa personale femminile organizzato dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il comando provinciale di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
