A proposito dell' ottimismo oggi
Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare su cosa significhi essere ottimisti oggi. Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non siete ancora iscritti alla Situa potete farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. Essere ottimisti è una sfida sempre più ardua vivendo in un’epoca caratterizzata da una non scontata ricerca della pace. Circondati da guerre e autocrazie, più o meno lontane, la visione da perseguire non può non essere ottimista, senza tralasciare però la consapevolezza di tutte le forze in gioco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Nei giorni scorsi, Trump ha corretto parzialmente il tiro nei confronti della Cina, con delle dichiarazioni più distensive e ottimiste a proposito delle tensioni commerciali e del rapporto con Xi Jinping. Ne parliamo su #AtlanteTreccani. - facebook.com Vai su Facebook
A proposito dell'ottimismo, oggi - Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare su cosa significhi essere ottimisti ora ... Segnala ilfoglio.it
Barbara e l'ascensore negato: caso non ancora risolto ma c'è cauto ottimismo - Barbara e l'ascensore negato: caso non ancora risolto ma c'è cauto ottimismo OttoPagine Cauto ottimismo dunque, i propositi ci sono, ma per cantare vittoria ci vorrà ancora tempo. Secondo msn.com