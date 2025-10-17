A proposito dell' ottimismo oggi

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare su cosa significhi essere ottimisti oggi. Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non siete ancora iscritti alla Situa potete farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. Essere ottimisti è una sfida sempre più ardua vivendo in un’epoca caratterizzata da una non scontata ricerca della pace. Circondati da guerre e autocrazie, più o meno lontane, la visione da perseguire non può non essere ottimista, senza tralasciare però la consapevolezza di tutte le forze in gioco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

