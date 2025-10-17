A pochissimi giorni dal suo 60mo compleanno, Valeria Golino cambia pelle e chioma. Alla Festa del Cinema di Roma 2025, l’attrice si presenta con un look rinnovato, che segna una cesura netta con l’immagine sfoggiata fino a poche settimane fa alla sfilata di Valentino a Parigi, dove brillava con i ricci biondo platino. Valeria Golino e l’eleganza siderale del suo abito Armani alla Milano Fashion Week X Leggi anche › Nastri d’Argento 2025: Valeria Golino si prende la scena con un nuovo look biondo a onde soft Valeria Golino, capelli scuri e lisci sul red carpet della Festa di Roma. Dopo l’apparizione eterea in biondo curly nel parterre di Valentino, il cuore dell’Autunno porta il cambiamento definitivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

A pochi giorni dal suo 60mo compleanno, Valeria ci regala un nuovo look trasformativo che esalta il suo carisma e la sua eleganza innata