A Piacenza un nuovo corso di formazione online per aspiranti volontari Avo

Ilpiacenza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre in tutta Italia si celebra la Giornata Nazionale dell’Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), un appuntamento che ogni anno punta a rafforzare l’identità, la visibilità e il legame delle 220 sedi Avo con i territori, invitando la cittadinanza a conoscere più da vicino il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

