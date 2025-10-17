A Piacenza un nuovo corso di formazione online per aspiranti volontari Avo
Sabato 18 ottobre in tutta Italia si celebra la Giornata Nazionale dell’Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), un appuntamento che ogni anno punta a rafforzare l’identità, la visibilità e il legame delle 220 sedi Avo con i territori, invitando la cittadinanza a conoscere più da vicino il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Avvio con successo per il nuovo corso aspiranti volontari di Croce Bianca Piacenza. Gremita la sala dell’auditorium Carrara - presso la sede di via Emilia Parmense, 19 - in occasione della serata di presentazione dei nuovi percorsi formativi: secondo soccorrit - facebook.com Vai su Facebook
Italia Chef nuovo title e main sponsor del Piacenza Basket Club https://bit.ly/46Mjdhj ? - X Vai su X
Nuovo corso di fotografia a Too Piacenza, lezioni al via il 16 ottobre - Da giovedì 16 ottobre 2025 parte infatti il nuovo Corso di Fotografia Base organizzato da Digital ... Lo riporta piacenzasera.it
Croce Bianca, parte il nuovo corso per volontari: lunedì la presentazione - La presentazione è in programma lunedì sera (13 ottobre) dalle 20. Come scrive piacenzasera.it
Diocesi: Piacenza, al via il corso di formazione “Cives” promosso con l’Università Cattolica. Mercoledì prolusione con Badaloni - ” la XXIV edizione del corso di formazione “Cives” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza e della diocesi di ... agensir.it scrive