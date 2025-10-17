A Palermo corteo di studenti in memoria di Paolo Taormina | centinaia di giovani al corteo

Dayitalianews.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Centinaia di giovani in strada contro l’indifferenza e la violenza. Palermo, 17 ottobre 2025. Questa mattina centinaia di studenti hanno riempito le strade di Palermo per ricordare Paolo Taormina, il giovane ucciso nella notte di sabato. Il corteo, promosso dagli studenti delle scuole superiori e dell’università, è partito alle 9,30 da piazza Verdi per poi attraversare via Maqueda e concludersi a Palazzo Comitini. L’iniziativa ha voluto lanciare un messaggio chiaro e condiviso: “Rifiutare l’indifferenza e la violenza”. Un messaggio di unità e riflessione. Durante la marcia, i ragazzi hanno esposto striscioni e cartelli con frasi come “Giustizia per Paolo”, “Non un nome in più. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

a palermo corteo di studenti in memoria di paolo taormina centinaia di giovani al corteo

© Dayitalianews.com - A Palermo, corteo di studenti in memoria di Paolo Taormina: centinaia di giovani al corteo

News recenti che potrebbero piacerti

palermo corteo studenti memoria“In memoria di Paolo Taormina”, studenti in piazza a Palermo CLICCA PER IL VIDEO - Una rappresentanza studentesca ha protestato fra le strade del centro di Palermo per ricordare la memoria di Paolo Taormina. Riporta ilsicilia.it

palermo corteo studenti memoriaA Palermo corteo di studenti per ricordare Paolo Taormina - Centinaia di giovani sono scesi in piazza questa mattina a Palermo per ricordare Paolo Taormina, il giovane ucciso sabato notte. Da ansa.it

palermo corteo studenti memoriaStudenti in piazza contro la violenza, oggi si fermano scuole e università - Il corteo è aperto a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle associazioni, ai comitati e a chiunque voglia unirsi per dire che non ci si rassegna alla violenza. Da blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Corteo Studenti Memoria