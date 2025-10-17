A Palermo corteo di studenti in memoria di Paolo Taormina | centinaia di giovani al corteo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Centinaia di giovani in strada contro l’indifferenza e la violenza. Palermo, 17 ottobre 2025. Questa mattina centinaia di studenti hanno riempito le strade di Palermo per ricordare Paolo Taormina, il giovane ucciso nella notte di sabato. Il corteo, promosso dagli studenti delle scuole superiori e dell’università, è partito alle 9,30 da piazza Verdi per poi attraversare via Maqueda e concludersi a Palazzo Comitini. L’iniziativa ha voluto lanciare un messaggio chiaro e condiviso: “Rifiutare l’indifferenza e la violenza”. Un messaggio di unità e riflessione. Durante la marcia, i ragazzi hanno esposto striscioni e cartelli con frasi come “Giustizia per Paolo”, “Non un nome in più. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
