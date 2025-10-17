A Palermo 700 ragazzi su un grande set per il docufilm Fuorisede | Storie di vita e di studi
Una città intera si racconta attraverso i suoi fuorisede: settecento ragazzi, un campus universitario e una troupe tutta studentesca per un docufilm che trasforma la vita in scena. È “Fuorisede: Storie di vita e di studi”, l’opera prodotta dall’associazione Listen! con il contributo dell’ERSU Palermo, sarà presentata il prossimo 21 ottobre alle 15.45, presso la residenza Santi Romano in viale delle Scienze a Palermo, alla presenza delle istituzioni e dei protagonisti stessi. Il casting da record: 700 facce per una storia unica. La sfida era raccontare chi, ogni giorno, costruisce una “città nella città”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
