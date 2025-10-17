A Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri
Sul sagrato della Basilica di Santa Giustina di Padova, i picchetti d'onore di Carabinieri, Esercito, Bersaglieri, Lagunari, Marina militare. Arrivano i rappresentanti delle istituzioni civili e militari, il capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni, che si fermano a parlare con i familiari dei tre caduti. Alle 15.50 ecco il corteo funebre, accolto dall'applauso della piazza, gremita di gente. Le bare di Valerio Daprà, Davide Bernardello, Marco Pìffari, avvolte nel tricolore, vengono portate in chiesa, strette tra le braccia dei commilitoni. In prima fila, le famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
