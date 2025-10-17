A Offida ci sono tantissimi tifosi del Picchio serve chiarezza

Il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti nei due derby fra Ascoli e Samb ha naturalmente alimentato il dibattito sui social e dato vita anche a preoccupazioni di chi ritiene di avere diritto di essere presente al Del Duca e al Riviera delle Palme, a prescindere dal luogo di residenza nei comuni dell’hinterland ascolano e sambenedettese. Preoccupazione è stata ad esempio espressa da Fabio Saluti, presidente del club Offida che chiede chiarezza sulla ventilata mancata vendita ai residenti offidani per il derby al Del Duca. "L’Ascoli Club Offida non solo è regolarmente fidelizzato dalla società Ascoli Calcio 1898, ma conta 87 iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "A Offida ci sono tantissimi tifosi del Picchio, serve chiarezza"

