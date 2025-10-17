A Novembre torna la Milano Music Week ospiti e programma

Dal 17 al 23 novembre 2025 Milano ospita la nona edizione della Milano Music Week, diventando un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, workshop e showcase dove artisti, professionisti e appassionati celebrano la musica promuovendo inclusione e innovazione.È un progetto del Comune di Milano -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it