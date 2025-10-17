A Novembre torna la Milano Music Week ospiti e programma
Dal 17 al 23 novembre 2025 Milano ospita la nona edizione della Milano Music Week, diventando un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, workshop e showcase dove artisti, professionisti e appassionati celebrano la musica promuovendo inclusione e innovazione.È un progetto del Comune di Milano -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dal 27 settembre al 9 novembre torna la stagione autunnale di Monumenti Aperti 2025, la manifestazione che unisce memoria, cultura e bellezza. Oltre 800 monumenti visitabili gratuitamente in 89 città e 19 regioni per celebrare il patrimonio diffuso del Paese. - facebook.com Vai su Facebook
Sabato 8 novembre torna in teatro lo spettacolo “Blues Notes – i cento anni della musica che ha cambiato la musica”, evento con Marco Guerzoni – CLOPIN in NOTRE DAME DE PARIS – e la Greenlight Blues Band. Prevendite autorizzate: https://tinyurl.com/Vi - X Vai su X
Milano Music Week 2025, annunciati i primi appuntamenti del programma - La manifestazione animerà la città dal 17 al 23 novembre, e punta a coinvolgere tutto il tessuto urbano. Lo riporta rollingstone.it
Milano Live: tutti i concerti da non perdere a novembre - Si profilano infatti settimane davvero intense per tutti gli appassionati di musica dal vivo. Segnala milanotoday.it
La Milano Music Week annuncia i primi appuntamenti del 2025 - La Milano Music Week 2025 propone diversi appuntamenti (e due nuovi format) ricchi di musica nelle giornate dal 17 al 23 novembre ... Lo riporta billboard.it