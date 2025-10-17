A Monza apre lo sportello gratuito per chi si sente perseguitato dal fisco

Monzatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo nella sede della Lega in via Bellerio (a Milano) c’era lo Sportello Famiglia. Oggi a Monza c’è lo Sportello per i lavoratori.A chi è rivoltoUno sportello firmato sempre Lega e che si rivolge ai problemi di chi ha a che fare con fisco, aziende e pratiche lavorative. Il progetto nasce. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

