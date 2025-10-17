A Milano una donna in sella alla sua bici ha sbattuto contro la portiera di un'auto ed è caduta | è in coma

Una donna di 55 anni è finita in coma dopo che, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, ha sbattuto contro la portiera di un'automobile in via Melchiorre Gioia a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milano, estate 2013. Una donna viene trovata morta nel suo appartamento del centro. Si chiama Nicoletta Figini. La vittima è legata mani e piedi con cinture di pelle, il volto è coperto da un lenzuolo. Intorno, una casa devastata ma con oggetti di valore ancora - facebook.com Vai su Facebook

Bartoccetti (Telefono Donna): “Per aiutare le donne serve la rete con parenti e amici” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/bartoccetti_telefono_donna_intervista_femminicidio_pamela_genini-424915602/?ref=twhl… - X Vai su X

Urta auto in sella a bicicletta, grave donna di 55 anni a Milano - E' in condizioni gravi una donna di 55 anni che nel pomeriggio, in sella alla sua bicicletta, è rimasta ferita nell'urto con un'auto in via Melchiorre Gioia a Milano e ha battuto violentemente la test ... Riporta ansa.it

Femminicidio a Milano, scenata di gelosia sul balcone di casa: 29enne uccisa a coltellate. Fermato il compagno: contestati premeditazione e stalking - Una donna di 29 anni è stata uccisa sul terrazzino della sua abitazione dal compagno 52enne con il quale aveva u ... Da affaritaliani.it

Milano, uccide in casa la compagna 29enne: fermato per omicidio aggravato - La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita presso l'ospedale Niguarda dopo aver tentato il ... Lo riporta tg24.sky.it