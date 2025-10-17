A Milano una donna in sella alla sua bici ha sbattuto contro la portiera di un'auto ed è caduta | è in coma

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 55 anni è finita in coma dopo che, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, ha sbattuto contro la portiera di un'automobile in via Melchiorre Gioia a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milano donna sella suaUrta auto in sella a bicicletta, grave donna di 55 anni a Milano - E' in condizioni gravi una donna di 55 anni che nel pomeriggio, in sella alla sua bicicletta, è rimasta ferita nell'urto con un'auto in via Melchiorre Gioia a Milano e ha battuto violentemente la test ... Riporta ansa.it

milano donna sella suaFemminicidio a Milano, scenata di gelosia sul balcone di casa: 29enne uccisa a coltellate. Fermato il compagno: contestati premeditazione e stalking - Una donna di 29 anni è stata uccisa sul terrazzino della sua abitazione dal compagno 52enne con il quale aveva u ... Da affaritaliani.it

milano donna sella suaMilano, uccide in casa la compagna 29enne: fermato per omicidio aggravato - La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un 52enne, attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita presso l'ospedale Niguarda dopo aver tentato il ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Donna Sella Sua