A Manfredonia Francesco Muzzopappa presenta il suo nuovo libro ‘La contessa va in crociera’

Francesco Muzzopappa presenterà a Manfredonia il suo nuovo libro ‘La contessa va in crociera’ sabato 18 ottobre alle 19 presso il Circolo Unione.‘La contessa va in crociera’ (Solferino, 2025). Gli anni passano, ma i problemi restano – soprattutto quelli finanziari – e la contessa Maria Vittoria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

