A lume di lanterna… Nelle sale del museo
State aspettando anche voi la notte più tenebrosa dell’anno? In attesa di Halloween i musei del Sistema Museale di Ateneo organizzano visite guidate e laboratori creativi per bambine e bambini curiosi di scoprire alcuni degli aspetti più insoliti e anche un po’ "spaventosi" delle collezioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cena a Lume di Lanterna Sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 17:00 Prenotazioni al numero 0428/876536 - facebook.com Vai su Facebook
Museo Egizio riallestisce sale storiche - Iniziano i nuovi lavori per riqualificare le sale del Museo Egizio che ha quasi duecento anni di vita (la ricorrenza cade nel 2024). Da ansa.it