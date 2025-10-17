A lume di lanterna… Nelle sale del museo

State aspettando anche voi la notte più tenebrosa dell’anno? In attesa di Halloween i musei del Sistema Museale di Ateneo organizzano visite guidate e laboratori creativi per bambine e bambini curiosi di scoprire alcuni degli aspetti più insoliti e anche un po’ "spaventosi" delle collezioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

