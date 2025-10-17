A Ischitella appuntamento con il Campionato Italiano di Triathlon Superlungo e il Lake Varano

Domenica 19 ottobre saranno 85 gli atleti provenienti da tutta Italia che si misureranno sulla distanza ironman, la cosiddetta ‘distanza regina’, per cercare di conquistare le maglie tricolori assolute e di categorie del Campionato Italiano di Triathlon Superlungo. L’evento ha il bollino di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

