A Guardiagrele la presentazione del libro sulla Brigata Maiella
Domenica 19 ottobre, alle ore 18, nella sala dell'Ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele, si terrà la presentazione del volume "La Brigata Maiella", pubblicato da Textus Edizioni.L'incontro vedrà la partecipazione degli autori Edoardo Puglielli e Costantino Di Sante, che.
