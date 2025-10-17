A Giustizia amministrativa ‘ComoLake Award 2025’ per innovazione digitale

(Adnkronos) – La Giustizia amministrativa ottiene un nuovo prestigioso riconoscimento per l’eccellenza nella trasformazione digitale: il 'ComoLake Award 2025', conferito nell’ambito del Digital Innovation Forum, evento di rilievo internazionale dedicato alle politiche, alle tecnologie e alle strategie per la transizione digitale. Dopo il Premio Agenda Digitale 2024, conferito dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, questo nuovo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

