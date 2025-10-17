A Francavilla parte la 31esima edizione dell' Università della Libera Età | il tema è Le forme della meraviglia

Francavilla al Mare si prepara ad accogliere la 31esima edizione dell’Ule – Università della Libera Età“Uniamo Le Esperienze”. Un nome che racchiude l’essenza del progetto: uno spazio di incontro, dialogo e condivisione in cui le esperienze di ciascuno diventano patrimonio comune. Fondata oltre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

SERIE D | Virtus Francavilla-Fasano 0-1, Coletti: "Altra partita eccellente da parte nostra, ma non raccogliamo i frutti" #virtus #francavilla #coletti #sport - facebook.com Vai su Facebook

A Francavilla parte la 31esima edizione dell'Università della Libera Età: il tema è “Le forme della meraviglia” - Fondata oltre trent’anni fa dalla professoressa Bucciarelli, l’Ule ha ritrovato negli ultimi anni nuovo slancio grazie all’impegno costante di Annalica Casasanta e Nadia Cristina Di Naccio ... Lo riporta chietitoday.it