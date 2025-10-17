A Foggia la filosofa e scrittrice Michela Marzano presenta il suo romanzo ‘Qualcosa che brilla’

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La filosofa e scrittrice Michela Marzano, tra le voci più autorevoli della cultura italiana, lunedì 20 ottobre alle 18.30 presentaQualcosa che brilla’ nell’auditorium Santa Chiara di Foggia, dove converserà con il libraio Salvatore D’Alessio e con il docente Salvatore Iuso, insegnante di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Foggia Filosofa Scrittrice Michela