Firenze, 17 ottobre - Premio a 16 eccellenze toscane del design. La cerimonia è in programma il 20 ottobre, alle 17, al Salone della Borsa della Camera di commercio di Firenze. L'iniziativa, si spiega in una nota, promossa da Adi - Associazione per il disegno industriale e PromoFirenze, ha l'obiettivo di mettere in luce il contributo delle imprese e dei professionisti toscani che si distinguono per innovazione, qualità e sostenibilità nel campo del design. Una filiera che unisce cultura e impresa. "Siamo orgogliosi di ospitare questo evento - dice il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti -, Firenze e la Toscana sono da sempre un territorio legato al design e alla produzione di qualità, dove aziende e creativi hanno saputo unire tradizione e ricerca, dando vita a un sistema riconosciuto a livello internazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze premio a 16 eccellenze toscane del design