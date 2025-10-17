A famiglie imprese e occupazione i principali benefici Trovata l’intesa sulle banche

La manovra 2026 è improntata su due parole d’ordine: equilibrio e fiducia. Il governo punta a sostenere famiglie e imprese, senza rinunciare al percorso di rientro dei conti pubblici. «Io ho detto che voi non credete ai miracoli, invece io ci credo ai miracoli», ha commentato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ieri prima di lasciare Washington e dopo aver partecipato in videocollegamento al vertice di maggioranza sulla tassazione di banche e assicurazioni. E il fatto che un’intesa sia stata raggiunta dopo le polemiche, neanche troppo latenti, tra Lega e Forza Italia è segno che la mano del destino è stata benevola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

