A Deliceto l’open day dedicato al grano e alla pasta fatta a mano

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche Deliceto tra i borghi e le città che, in tutto il mondo, sabato 25 ottobre celebreranno la ‘Giornata Mondiale della Pasta’. In paese, la speciale ricorrenza sarà celebrata attraverso ‘Play Deliceto’, un vero e proprio open day su arte, tradizione e innovazione del prodotto di punta del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

