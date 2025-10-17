A Deliceto l’open day dedicato al grano e alla pasta fatta a mano
C’è anche Deliceto tra i borghi e le città che, in tutto il mondo, sabato 25 ottobre celebreranno la ‘Giornata Mondiale della Pasta’. In paese, la speciale ricorrenza sarà celebrata attraverso ‘Play Deliceto’, un vero e proprio open day su arte, tradizione e innovazione del prodotto di punta del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
