A Conversano la rassegna letteraria Parole di Puglia
Quattro appuntamenti per guardare la Puglia con gli occhi e il cuore delle donne: al via giovedì 23 ottobre, a Conversano, Parole di Puglia, rassegna letteraria curata dal giornalista Sebastiano Coletta con il patrocinio del Comune di Conversano e dell’Ordine Regionale dei Giornalisti, in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UN BELL'ORTO IN CONDOTTA AL PLESSO DANTE In un clima festoso e familiare questa mattina il plesso “Dante Alighieri” ha ricevuto la tanto attesa visita della Sindaca avv. Giovanna Bruno, dell'Assessora alla Persona Dora Conversano, ormai di casa pre - facebook.com Vai su Facebook
Conversano, tornano i pomeriggi d’autore: Giulia Anna Ferretti presenta “Sempre caro” in biblioteca - La rassegna letteraria Pomeriggi d’autore in Biblioteca civica Marangelli riparte con un nuovo appuntamento. Secondo faxonline.it
Villa Verde, a settembre ritorna la rassegna letteraria "Parole nel Bosco" - Anche quest’anno ritorna a Villa Verde la rassegna letteraria “Parole nel Bosco”, nel suggestivo scenario di “Mitza Margiani”. Da unionesarda.it
Villa Verde, ritorna la rassegna letteraria “Parole nel Bosco” - Tra fine agosto e la prima metà di settembre, ritorna a Villa Verde l’appuntamento con la rassegna letteraria “Parole nel Bosco”. Come scrive unionesarda.it